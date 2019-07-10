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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

Патриарх наградил губернатора Ленинградской области знаком храмостроителя

Вчера, 16:44
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© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси КириллаПатриарх Московский и вся Руси Кирилл и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла
ВАЛААМ, 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду наградил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко знаком храмостроителя за помощь в восстановлении Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
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Ранее патриарх освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
"Все регионы северо-запада должны иметь свое представительство в духовном смысле на Валааме. Как это будет сделано – решает каждый субъект. Мы приняли решение, что здесь, на Порфирьевском острове, мы построим храм и часовню. И уже настоятель и Святейший определили, что это будет храм Серафима Саровского и часовня Александра Невского", - сказал Александр Дрозденко в среду журналистам после освящения храма.
Губернатор подчеркнул, что строительство велось не на бюджетные средства. "Это была инициатива правительства Ленинградской области, которая была поддержана бизнес-сообществом. Были добровольные пожертвования, в том числе, кстати, членов правительства Ленобласти. Здесь нет ни копейки бюджетных денег", - заявил Дрозденко.
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Порфирьевский остров назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 2015 по 2019 год на острове построили храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовню Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм во имя преподобного Серафима Саровского построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамской архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ДрозденкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьЛенинградская областьРоссияОбщество
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