Патриарх наградил губернатора Ленинградской области знаком храмостроителя

ВАЛААМ, 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду наградил губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко знаком храмостроителя за помощь в восстановлении Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее патриарх освятил храм преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

"Все регионы северо-запада должны иметь свое представительство в духовном смысле на Валааме. Как это будет сделано – решает каждый субъект. Мы приняли решение, что здесь, на Порфирьевском острове, мы построим храм и часовню. И уже настоятель и Святейший определили, что это будет храм Серафима Саровского и часовня Александра Невского", - сказал Александр Дрозденко в среду журналистам после освящения храма.

Губернатор подчеркнул, что строительство велось не на бюджетные средства. "Это была инициатива правительства Ленинградской области, которая была поддержана бизнес-сообществом. Были добровольные пожертвования, в том числе, кстати, членов правительства Ленобласти. Здесь нет ни копейки бюджетных денег", - заявил Дрозденко.

Порфирьевский остров назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 2015 по 2019 год на острове построили храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовню Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм во имя преподобного Серафима Саровского построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.