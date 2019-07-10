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РИА Новости

Медведчук считает, что сближение России и Украины должно произойти

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук согласился с президентом РФ Владимиром Путиным во мнении, что сближение России и Украины должно произойти, и назвал стратегической задачей для этого победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
"Очень показательным является также высказывание президента Российской Федерации господина Путина, который в этом фильме дает интервью господину (Оливеру) Стоуну и который заметил, что сближение России с Украиной неизбежно. Я лично, как и мои однопартийцы, согласен с тем, что такое сближение обязательно должно произойти", - сказал Медведчук в среду на встрече с председателем "Единой России", премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Вчера, 16:19
Медведчук заявил, что межпарламентский разговор России и Украины назрел
"И для того, чтобы оно произошло, наша партия, в том числе и сейчас, во время подготовки к парламентским выборам, в том числе и ставя стратегическую задачу победить на этих выборах, прийти в парламент, создать достойную фракцию, которая бы могла отстаивать эти принципы, исходит из того, что мир должен прийти в Украину", - подчеркнул политик.
По его словам, это возможно в результате диалога, прямых переговоров. "И та форма общения, которая сегодня избрана как с одной, так и с другой стороны, это действительно одно из звеньев такого диалога", - заявил Медведчук.
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