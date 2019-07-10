Медведчук считает, что сближение России и Украины должно произойти

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук согласился с президентом РФ Владимиром Путиным во мнении, что сближение России и Украины должно произойти, и назвал стратегической задачей для этого победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

"Очень показательным является также высказывание президента Российской Федерации господина Путина, который в этом фильме дает интервью господину (Оливеру) Стоуну и который заметил, что сближение России с Украиной неизбежно. Я лично, как и мои однопартийцы, согласен с тем, что такое сближение обязательно должно произойти", - сказал Медведчук в среду на встрече с председателем "Единой России", премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"И для того, чтобы оно произошло, наша партия, в том числе и сейчас, во время подготовки к парламентским выборам, в том числе и ставя стратегическую задачу победить на этих выборах, прийти в парламент, создать достойную фракцию, которая бы могла отстаивать эти принципы, исходит из того, что мир должен прийти в Украину", - подчеркнул политик.