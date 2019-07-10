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РИА Новости

Эрдоган заявил, что глава ЦБ Турции не выполнял требования по ставке

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил отставку глава Центробанка страны тем, что он не выполнял указания о снижении процентной ставки.
Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку в минувшее воскресенье. Указ об это подписал Эрдоган. Новым председателем банка был назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.
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"Мы не могли смириться с подходом кое-кого в Центробанке. Он должен был выполнять все распоряжения. Поэтому мы считаем, что человек, который не выполнял требования относительно ставки и денежной политики, должен быть сменен. Если бы ЦБ играл роль, которую мы от него ожидали, то необходимости в таких изменениях не было бы. Но там был затор, и его оплачивала вся страна, весь народ", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он выразил надежду, что теперь "Центробанк будет сильнее поддерживать экономическую программу правительства".
Турция столкнулась в прошлом году с обвалом курса национальной валюты, который сопровождался геополитическим накалом отношений с США. Турецкий центробанк в середине сентября повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта - до 24% годовых - с 17,75%, что способствовало укреплению турецкой лиры. После этого размер ставки не менялся.
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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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