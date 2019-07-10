Эрдоган заявил, что глава ЦБ Турции не выполнял требования по ставке

"Мы не могли смириться с подходом кое-кого в Центробанке. Он должен был выполнять все распоряжения. Поэтому мы считаем, что человек, который не выполнял требования относительно ставки и денежной политики, должен быть сменен. Если бы ЦБ играл роль, которую мы от него ожидали, то необходимости в таких изменениях не было бы. Но там был затор, и его оплачивала вся страна, весь народ", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.