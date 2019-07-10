В Россотрудничестве объяснили отказ крымской делегации в участии в РТФО

ОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россотрудничество не направляло официального приглашения для участия в V заседании российско-турецкого форума общественности руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александру Молохову, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее Молохов заявил, что крымским делегатам отказали в участии в российско-турецком форуме общественности (РТФО), который стартовал в Санкт-Петербурге 10 июля. По его словам, он по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья, однако "в последний момент турецкая сторона посчитала невозможным участие в форуме любых делегатов от Крыма".

"Россотрудничество не направляло официального приглашения для участия в V заседании российско-турецкого форума общественности Александру Молохову. Повестка нынешнего форума не предполагает дискуссии по проблемам развития Причерноморья, в части международно-правовых аспектов, в которых экспертом является г-н Молохов", - сообщили агентству в Россотрудничестве.

В пресс-службе отметили, что при организации различных международных форумов Россотрудничество приглашает экспертов в той области, которая соответствуют тематике мероприятия.