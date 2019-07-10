Зеленский не спешит в вопросах мира, отметил Медведчук

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством, но и нынешний президент страны Владимир Зеленский не спешит в вопросах мира, заявил украинский политик, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

"Страна устала от боевых действий, страна устала от той агрессии, которая навязывалась господином (экс-президентом Петром) Порошенко... К сожалению, сегодня мы не отошли от этих позиций, и, хотя нет таких острых критических соображений на эту тему, но, как правильно было замечено, господин Зеленский не спешит в вопросах мира, он не спешит в вопросах восстановления прямых отношений как с Донецком и Луганском с целью мирного урегулирования, так и с РФ", - сказал Медведчук на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым.