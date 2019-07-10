В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми"", - отметила представитель следствия.
По данным СК РФ, накануне вечером подозреваемый в кафе на востоке столицы "из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей".
"Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. Мужчина познакомился с девочкой в социальной сети, привез ее в Москву из другого региона России", - рассказала Иванова.
Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в свою очередь заявила, что мужчина через закрытые группы в различных соцсетях находил состоятельных клиентов в России и за её пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, "с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации".
Она также добавила, что девочка находится в больнице до передачи ее родителям.
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