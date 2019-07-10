Ученые рассказали, почему освежители воздуха опасны для кошек

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Многие пожилые кошки часто страдают от гипертиреоза и других болезней щитовидной железы из-за того, что в их организме накапливаются пламегасящие вещества из освежителей воздуха, набивки мебели и сухих кормов. Их список был опубликован в журнале Многие пожилые кошки часто страдают от гипертиреоза и других болезней щитовидной железы из-за того, что в их организме накапливаются пламегасящие вещества из освежителей воздуха, набивки мебели и сухих кормов. Их список был опубликован в журнале Environmental Science & Technology.

"Кошачий гипертиреоз давно стал главной болезнью эндокринной системы среди пожилых и дряхлых кошек. Впервые о его существовании заговорили еще в 1979 году, и сейчас от него страдает примерно каждая десятая питомица в США и в других странах мира. Причины этого оставались неизвестными", — рассказывает Ким Андерсон (Kim Anderson) из университета штата Орегон (США).

Многие домашние питомцы, в том числе кошки и собаки, достаточно часто страдают от целого ряда хронических болезней в преклонные годы жизни. В их число входит мочекаменная болезнь, артрит, проблемы с сердцами и сосудами, а также рак, уносящий жизни примерно половины четвероногих любимцев.

Некоторые из этих болезней имеют вполне природное происхождение, связанное с особенностями в работе организма "мурок" и "жучек". При этом, многие другие недуги, в том числе болезни почек и других важнейших органов, напрямую обусловлены диетой питомцев, тем, как с ними обращаются хозяева, а также с загрязнением окружающей среды.

Ярким примером этого, как отметила Андерсон, считается гипертиреоз кошек. Еще в середине 1980 годов экологи и ветеринары начали подозревать, что в развитии этой болезни были замешаны вещества из группы полибромфенил эфиров (PBDE), которые производители одежды, пластиковой посуды, бытовой техники и утвари начали добавлять в свои продукты для повышения их огнестойкости.

В начале текущего столетия их использование было быстро свернуто после того, как медики нашли намеки на накопление PBDE в организме человека и животных и открыли канцерогенные свойства у некоторых других органических соединений, похожих на них по структуре. Их место на рынке заняли другие присадки, так называемые органофосфат эфиры (OPE).

Их действие на кошек и других домашних питомцев, по словам Андерсон, раньше никто не изучал, несмотря на то, что многие прошлые исследования указывали на связь между PBDE и нарушениями в работе щитовидной железы у пожилых "мурок".

Экологи из университета Орегона исправили этот недочет, придумав остроумную методику, которая помогла им очень точно измерить то, как много подобных соединений может попадать в организм кошек, живущих в городских квартирах, деревенских домах, на улице и в других самых разных условиях.

Ученые обратили внимание на то, что многие владельцы кошек часто надевают на них ошейники и вешают на них силиконовые бирки, которые им выдают различные благотворительные организации в обмен на пожертвования или физическую помощь. Эти жетоны "живут" в той же среде, что и сами питомцы, и впитывают в себя, благодаря очень пористой структуре, все те же токсины и канцерогены, что и легкие и кожа кошек.

Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили специальные бирки, особенно активно накапливавшие в себе OPE и PBDE. Они раздали их восьми дюжинам добровольцев, чьи кошки были здоровыми или страдали от болезней щитовидки, и попросили не снимать их на протяжении недели.

Собрав силиконовые жетоны, экологи извлекли из них огнеупорные вещества, измерили их концентрацию и сопоставили с тем, как часто пожилые питомцы страдали от гипертиреоза, попутно изучив и состав их крови.

Как оказалось, бирки больных кошек действительно содержали в себе большие количества OPE, причем концентрация этого вещества в силиконе напрямую соответствовала тому, насколько сильно были выражены нарушения в работе их щитовой железы.

Что привело к накоплению этих веществ в организме кошек? Их главными источниками, по словам экологов, могут быть относительно новые дома, построенные на базе современных материалов, освежители воздуха, а также различные сухие корма. Вдобавок, от подобных проблем чаще страдали кошки, предпочитавшие спать на мебели, что говорит о скоплении OPE и PBDE на внутри их обивки или на их поверхности.