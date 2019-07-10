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РИА Новости
Чувашская республика

Чувашия к 2021 году добьется 100% доступности дошкольного образования

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 10 июл – РИА Новости. В Чувашии в рамках национального проекта "Демография" к концу 2021 года будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей старше полутора лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"В текущем году в Чувашии планируется построить 16 дошкольных организаций – десять детских садов в Чебоксарах, два – в Новочебоксарске, по одному – в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаш, что позволит создать более трех тысяч мест для дошкольников", – сказал министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов на заседании регионального правительства.

По его словам, объем бюджетных расходов на образование в прошлом году составил более 18,1 миллиарда рублей, что составляет 32,4% общего объема консолидированного бюджета республики.
Кроме того, министр отметил, что в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" к новому учебному году откроются новые школы в Чебоксарах и Ядрине, а в 2020 году – еще одна школа в Чебоксарах и деревне Байгулово Козловского района Чувашии. Всего до 2025 года в Чувашии планируется построить и реконструировать 21 школу на 11658 мест.
"В этом году будут созданы 1400 новых мест для школьников. В 40 сельских школах появятся центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста", - сообщил Кудряшов.
Власти региона также уделяют внимание укреплению и модернизации инфраструктуры в школах.
"Все школы республики обеспечены отоплением, водоснабжением, канализацией. В 2018 году проведен ремонт 13 зданий общеобразовательных организаций с износом более 50%, в этом году будет отремонтировано еще 18 таких зданий, также будет обновлена материально-техническая база в пяти коррекционных школах для детей с ограниченными возможностями здоровья", – заявил министр.
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Он добавил, что на укрепление материально-технической базы организаций среднего и среднего специального образования, в частности техникумов и колледжей, и их оснащение современным оборудованием направлено более 340 миллионов рублей из регионального бюджета.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев считает, что все усилия республиканских и муниципальных органов управления образованием, образовательных учреждений, педагогического сообщества по реализации региональных проектов в рамках нацпроекта "Образование" должны быть направлены на достижение конкретного результата – раскрытие талантов, способностей, творческого и трудового потенциала молодежи, подготовку квалифицированных, конкурентоспособных специалистов во всех областях жизни.
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