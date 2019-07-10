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РИА Новости

Мединский рассказал о лживых тезисах в публикациях немецких СМИ

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Публикации немецких историков и журналистов о танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году содержат лживые тезисы, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
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"В публикациях немецкой прессы заложено несколько лживых тезисов. Во-первых, битва под Прохоровкой длилась не один день - 12 июля, а длилась несколько дней – с 11 по 14 июля на довольно большой протяженности фронта", - рассказал Мединский журналистам.
Министр культуры назвал данную битву самым крупным танковым сражением в истории.
"С учетом общего количества танков, принимавших участие в этой битве, это примерно 800 танков с нашей стороны и 500 с германской, это самое большое танковое сражение в истории. И значение его переоценить трудно, потому что Гитлер впервые использовал самые новейшие танковые разработки, то есть современные танки "Пантера", "Тигр", самоходную установку "Фердинанд", - рассказал Мединский.
По его словам, немцы хотели "прорвать нашу оборону, взять в окружение группировку наших войск, и потом, соответственно, выйти к Москве".
Однако, как отметил министр, ничего не получилось, несмотря на то что немецкие танки значительно превосходили советские Т-34 по своим характеристикам.
Он подчеркнул, что немецкие вооружения позволяли уничтожать танки Советской армии с расстояния до полутора километров, при этом наши танки не могли пробить броню с такого расстояния. В связи с этим командование приняло решение выходить на короткую дистанцию, атаковать в лоб и в ближнем бою, что, по словам министра, формально противоречило ведению танкового боя в те времена, остановить это наступление.
"Это была тяжелая задача. Мы понесли большие потери, естественно, чем немцы", - сказал он.
По данным Мединского, за все время сражения под Прохоровкой стороны потеряли примерно больше половины своих вооружений, но, по его словам, "немцы потеряли гораздо больше, мы практически уничтожили их элитные танковые части".
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"Именно поэтому это была по сути последняя попытка немецкого наступления на восточном фронте, последняя - и безуспешная попытка наступления до конца Второй мировой войны", - заявил Мединский.
"Начиная с битвы под Прохоровкой и с Курской битвы, наши только наступали, а немцы только оборонялись и отступали", - добавил он.
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