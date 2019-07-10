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РИА Новости

Более трех тысяч пострадавших в Приангарье детей отправят в санатории

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч детей, пострадавших при паводке в Иркутской области, поедут отдыхать в санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба правительства.
С конца июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, почти 500 человек попали в больницы. ЧП быстро приобрело статус бедствия федерального масштаба, для ликвидации последствий привлекли армию.
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"По указанию президента РФ правительственной комиссией по ликвидации последствий паводка в Иркутской области идет организация отдыха для детей, пострадавших от наводнения. Предусмотрено 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений (по информации Минпросвещения по состоянию на 9 июля). Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун (236 детей уже заехали), Тайшетского (110) и Нижнеудинского районов (117)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области по состоянию на 9 июля поступило 1395 заявлений об отказе родителей от направления их детей в санатории и лагеря.
Ребят принимают санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Иркутской области, Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей, других регионов, а также всероссийские детские центры, в том числе "Океан", "Смена", "Орленок".
"Вопросы переезда детей в места отдыха и обратно сейчас дополнительно прорабатываются. Министерством соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области подготовлены гарантийные письма в адрес авиакомпании ИрАэро. Проезд будет оплачен за счет средств субъекта. Так, уже 10 июля в рамках этого механизма планируется направить 80 детей в оздоровительные лагеря Ставрополья. Кроме того, с РЖД прорабатывается возможность бесплатной доставки детей железнодорожным транспортом", - сообщает пресс-служба правительства.
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