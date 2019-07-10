Более трех тысяч пострадавших в Приангарье детей отправят в санатории

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч детей, пострадавших при паводке в Иркутской области, поедут отдыхать в санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба правительства.

С конца июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, почти 500 человек попали в больницы. ЧП быстро приобрело статус бедствия федерального масштаба, для ликвидации последствий привлекли армию.

"По указанию президента РФ правительственной комиссией по ликвидации последствий паводка в Иркутской области идет организация отдыха для детей, пострадавших от наводнения. Предусмотрено 3099 путевок на основании поступивших от родителей заявлений (по информации Минпросвещения по состоянию на 9 июля). Большая часть из них распределяется между детьми из города Тулун (236 детей уже заехали), Тайшетского (110) и Нижнеудинского районов (117)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в министерство соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области по состоянию на 9 июля поступило 1395 заявлений об отказе родителей от направления их детей в санатории и лагеря.

Ребят принимают санаторно-оздоровительные комплексы и лагеря Иркутской области, Подмосковья, Крыма, Ставропольского края, Самарской и Новосибирской областей, других регионов, а также всероссийские детские центры, в том числе "Океан", "Смена", "Орленок".