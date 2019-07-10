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РИА Новости

Эксперт прокомментировал статью об эффективном способе похудения

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Фитнес-эксперт Иван Мангустов прокомментировал выводы американских ученых, предложивших при борьбе с лишним весом сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Он положительно оценил выводы ученых, однако отметил, что при физических нагрузках человек должен давать организму необходимые полезные вещества.
"Если вы будете просто "диетить" и просто лежать на кровати, вы будете очень медленно худеть, и не факт, что без проблем со здоровьем", - отметил Мангустов в комментарии РЕН ТВ.
По словам эксперта, похудение в любом случае должно предусматривать исключение вредных продуктов.
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