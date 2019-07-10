Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T12:37Z
https://ria.ru/20190710/1556376674.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ученые рассказали об эффективном способе похудения

Вчера, 11:26
83178
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Medicalxpress.
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Исследователи отмечают, что более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину. К тому же мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. Помимо этого, среди важных преимуществ мускулов специалисты отмечают их способность вытягивать глюкозу из крови.
Ученые подчеркивают, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, укрепление мышечной массы поможет не только снизить вес, но и позаботиться о здоровье.
Самый старый слон на Земле — азиатская слониха Дакшаяни, прожившая 88 лет
9 июля, 17:05
Ученые выяснили, как вычислить продолжительность жизни любого животного
313281581149
Обсудить 36
РИА Наука
Популярные комментарии
Ученые назвали новый способ эффективного похудения, который всем давно известен.
10 июля, 12:19
bb.a.p
4190001
>Об этом говоритЬся в исследовании какой позор
10 июля, 12:02
Петр Васильев
3270002
Рекомендуем
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Лента
новостей
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Американский актер Рип Торн
Умер актер Рип Торн
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Самолет Airbus A380
EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Лондон
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния