Ученые рассказали об эффективном способе похудения

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Medicalxpress.

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.

Исследователи отмечают, что более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину. К тому же мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. Помимо этого, среди важных преимуществ мускулов специалисты отмечают их способность вытягивать глюкозу из крови.