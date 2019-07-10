Защита одного из лидеров новосибирской "банды Трунова" обжаловала приговор

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Защита одного из руководителей новосибирской "банды Трунова", главы так называемой группы киллеров Анатолия Радченко по прозвищу Челентано обжаловала приговор Новосибирского облсуда, сообщил в среду РИА Новости адвокат Владимир Волого.

Как сообщалось, 5 июля Новосибирский областной суд признал Радченко виновным в инкриминируемых ему особо тяжких преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд установил, что вина Радченко нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в ходе процесса доказательств.

"Сегодня я через Новосибирский областной суд подал жалобу на приговор в Верховный суд РФ", - сказал защитник, уточнив, что жалобу на следующей неделе также подаст и сам Радченко, который после вынесения приговора счел его "вопиюще несправедливым" и заявил, что никого не убивал и не давал приказов на это.

Радченко, по данным суда, руководил организацией убийств и других преступлений, а при необходимости сам участвовал в их совершении, обеспечивал участников банды оружием и боеприпасами, а также готовил членов группы к совершению преступлений: обучал навыкам обращения с оружием и вел идеологическую подготовку. Судья сообщила, что свою вину в ходе процесса Радченко не признал, заявив, что не был участником преступной группы и не совершал преступлений. Он считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Областной суд рассматривал уголовное дело Анатолия Радченко с 31 августа 2017 года в закрытом режиме. Главное следственное управление СК РФ инкриминировало ему ряд особо тяжких преступлений по шести статьям Уголовного кодекса России, в том числе "создание и руководство преступным сообществом", "бандитизм", "убийство и покушение на убийство", "незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "вымогательство" и "мошенничество". В частности, его посчитали причастным к убийствам четырех человек и покушениям не убийство еще трех.

После задержания лидера преступного сообщества Трунова Радченко удалось скрыться от правоохранительных органов. Более пяти лет он находился в международном розыске, а в 2014 году был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.