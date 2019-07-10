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РИА Новости

Юрист прокомментировал предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

Вчера, 14:50
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© Официальный сайт ГИБДД Красноярского краяВ Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - "Нас в машине двое"
В Красноярске придумали специальный знак для беременных водителей - Нас в машине двое
© Официальный сайт ГИБДД Красноярского края
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Установка на автомобиль спецзнака, говорящего, что за рулем беременная женщина или молодая мать, принципиально не сделает безопаснее дорожное движение, потому что не несет никакой по-настоящему важной информации для других водителей, считает партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, и особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.
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"Даже те знаки, которые сейчас цепляются на машину, "шипованная резина", например, или "неопытный водитель", не сильно помогают участникам дорожного движения. Этот знак "Ш" ничего не несет, мне как водителю не нужен. Если я вижу знак "ребенок в машине", я рад, это хорошо, но что, если бы его не было, я бы эту машину что таранил? Нет. Дорожное движение и так вполне отрегулировано. Мы должны быть одинаково осторожны и с беременной, и с мужчиной на Bentley, который не беременный и не социально значимый, никого давить нельзя", - сказал Ермоленко.
Он отметил, что любой знак ограничивает права участников дорожного движения и должен быть оправдан.
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"Если беременная женщина не прилепит знак, тогда что? Полицейский должен попросить справку или применить тест? Много конфликтов на дороге, но при чем тут беременные женщины? Так можно любого взять, беременная женщина, пожилой мужчина с расшатанными нервами, менеджер госкорпорации при исполнении служебных обязанностей, футболисты Мамаев и Кокорин с похмелья", - добавил юрист.
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