Юрист прокомментировал предложение ввести спецзнак для беременных за рулем

"Даже те знаки, которые сейчас цепляются на машину, "шипованная резина", например, или "неопытный водитель", не сильно помогают участникам дорожного движения. Этот знак "Ш" ничего не несет, мне как водителю не нужен. Если я вижу знак "ребенок в машине", я рад, это хорошо, но что, если бы его не было, я бы эту машину что таранил? Нет. Дорожное движение и так вполне отрегулировано. Мы должны быть одинаково осторожны и с беременной, и с мужчиной на Bentley, который не беременный и не социально значимый, никого давить нельзя", - сказал Ермоленко.