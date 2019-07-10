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2019-07-10T14:44Z
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РИА Новости

В партии Бойко назвали дело против NewsOne атакой на свободу слова

Вчера, 14:44
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает атакой на свободу слова и демократию действия прокуратуры Украины, возбудившей дело против телеканала NewsOne за намерение провести телемост с Россией.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает открытие ГПУ (генпрокуратура Украины – ред.) уголовного дела о государственной измене против телеканала NewsOne прямой атакой на свободу слова и демократию на Украине. Телеканал пытаются грубо и беззаконно репрессировать за желание организовать диалог граждан Украины и России в формате телевизионного моста и приблизить мирное урегулирование конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте партии.
По мнению партии, генеральный прокурор Юрий Луценко на своем посту не смог обеспечить полноценного расследования ни одного резонансного дела портив журналистов.
"До сих пор не раскрыты убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Главными врагами ГПУ все это время были независимые журналисты, блогеры, оппозиционные политики и общественные деятели. После победы на выборах "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться проведения полной проверки деятельности ГПУ за прошедшие пять лет. Мы добьемся, чтобы украинское общество узнало об истинных мотивах деятельности тех, кто призван защищать закон", - отметили в политсиле.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
9 июля, 20:15
Пока не накажут "виновного". Политолог о травле телеканала NewsOneПротив телеканала NewsOne возбудили дело о "финансировании терроризма", заявил генпрокурор Украины. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал ситуацию.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
9 июля, 18:45
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Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеNewsOneУкраинаВ мире
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