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РИА Новости
Культура

Эксперт призвал захоронить останки наполеоновского генерала в Париже

Вчера, 14:30
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Останки генерала наполеоновской армии Сезара Шарля-Этьена Гюдена, обнаруженные в Смоленске, должны быть захоронены в парижском Доме Инвалидов со всеми почестями на национальном уровне, считает глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.
Ранее стало известно, что в ходе археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске были обнаружены останки, принадлежащие, вероятнее всего, одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему ногу и тяжело повредило другую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
"Этот проект потребовал у меня год подготовки. Представить его (президенту РФ Владимиру) Путину, благодаря РВИО получить разрешение (министра культуры РФ Владимира Мединского), подготовить команду из французской и российской академий наук и найти финансирование благодаря господину (Андрею) Козицыну и его группе УГМК, которая нас поддерживает с 2016 года. Но сложнее всего было поверить в возможность обнаружения Гюдена", - рассказал историк РИА Новости.
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Он отметил, что "Гюден был одним из самых великих французских генералов, одним из фаворитов Наполеона".
"Это важный символ для наших стран! Этот великий генерал пришел в Россию сражать с русскими, но без ненависти, а выполняя свой солдатский долг. Он много страдал перед смертью. И вот спустя 207 лет мы обнаружили его останки", - продолжил Малиновский.
По его словам, "Россия с уважением отнеслась к своему врагу - его останки нетронуты, а в других странах их бы уничтожили".
"Это послание для будущих поколений. Мы были противниками в 1812, а сейчас мы друзья. И эту дружбу нужно сохранить. Наша находка - словно знак судьбы в текущей ситуации", - добавил глава фонда.
Малиновский считает, что уже сейчас можно быть на 100% уверенными в том, что археологи нашли именно Гюдена. "С учетом архивов, места, ранений на обеих ногах и способа захоронения. Генетические анализы лишь подтвердят это и послужат тому, чтобы почести генералу были оказаны на самом высоком уровне", - пояснил он.
Историк добавил, что прямой потомок генерала, женившийся на русской женщине, в скором времени прибудет в Россию, чтобы пройти ДНК-тест в двух различных лабораториях - в РФ и, возможно, в Германии.
"Затем уже он будет делать официальный запрос на перезахоронение во Франции. Задача состоит в том, чтобы похоронить его в Доме Инвалидов с почестями на национальном уровне. Но это уже вопросы политики и дипломатии, решать которые предстоит лидерам", - заключил он.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.
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КультураРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российская академия наукВладимир МединскийФранция
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