Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность.

Закон связан с началом работы нового Федерального реестра инвалидов. Ответственным за передачу электронных документов в него станет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной.

Кроме того, упростится процедура получения парковочного места для инвалидов.

Теперь региональные и муниципальные власти будут принимать соответствующие решения на основании сведений из единого реестра. Если в базе не окажется необходимых данных, гражданин сможет предоставить бумажные документы.

Парковочное место будут давать не только для автомобиля, которым управляет инвалид, но и для машины, на которой его перевозят.