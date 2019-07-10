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РИА Новости

Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПациент в коридоре
Пациент в коридоре
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект, который позволит людям с ограниченными возможностями отказаться от бумажных справок, подтверждающих инвалидность.
Закон связан с началом работы нового Федерального реестра инвалидов. Ответственным за передачу электронных документов в него станет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной.
Кроме того, упростится процедура получения парковочного места для инвалидов.
Теперь региональные и муниципальные власти будут принимать соответствующие решения на основании сведений из единого реестра. Если в базе не окажется необходимых данных, гражданин сможет предоставить бумажные документы.
Парковочное место будут давать не только для автомобиля, которым управляет инвалид, но и для машины, на которой его перевозят.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом устанавливается шестимесячный переходный период, в течение которого можно подать заявление на включение транспортного средства в реестр.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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