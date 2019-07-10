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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
Выборы главного редактора радиостанции Эхо Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО.
Ранее Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Кирилла Вышинского, которое передали президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Видимо, ответ на письмо - мне предложили посетить Вышинского в СИЗО", - написал он в Telegram-канале.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
8 июля, 14:29
Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Вчера, 13:10
В Совфеде задействуют международные площадки для освобождения Вышинского
330006
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийАлексей Венедиктов (журналист)УкраинаВ мире
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