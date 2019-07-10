Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что ему предложили посетить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в СИЗО.

Ранее Венедиктов рассказал, что привез в Киев письмо от матери Кирилла Вышинского, которое передали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Видимо, ответ на письмо - мне предложили посетить Вышинского в СИЗО", - написал он в Telegram-канале.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.