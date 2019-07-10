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РИА Новости

Совфед одобрил закон об уведомлении об отказе от иностранного гражданства

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок уведомления об отказе россиян от иностранного гражданства.
Документ разработан для устранения пробела в правовом регулировании в случаях, когда гражданин РФ, ранее уведомивший о наличии гражданства иностранного государства или документа на право постоянного проживания в другой стране, вышел из гражданства иностранного государства либо утратил статус лица, постоянно проживающего на его территории.
Отсутствие законодательно установленной соответствующей процедуры такого уведомления, отмечали авторы законопроекта, нарушает конституционные права граждан РФ, в том числе право быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к госслужбе.
Документ даёт право в случае выхода из гражданства или прекращения права на постоянное проживание в другой стране подать письменное уведомление о прекращении действия иностранных документов в территориальный орган МВД России по месту жительства в пределах РФ.
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