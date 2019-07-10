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РИА Новости

Совфед одобрил запрет бестиражных лотерей в интернете

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.
Документ вводит запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств и исключает возможность проведения таких лотерей с использованием электронных билетов. Одновременно уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал".
Сейчас призовой фонд лотереи должен составлять не менее 50% выручки от ее проведения. Закон устанавливает и верхнюю планку - не более 70%. Размер целевых отчислений от лотереи (перечисляются в бюджет РФ и направляются на социально значимые объекты и мероприятия, в том числе физкультуру и спорт) должен будет составлять 10% разницы между выручкой от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период, а не суммой выплаченных выигрышей, как сейчас.
Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей уплату оператором лотереи целевых отчислений, сокращается с пяти лет до одного года. Помимо этого, предусматривается упразднение реестра лотерейных терминалов.
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В соответствии с поправками, организатор лотереи может быть определен не только по итогам соответствующего конкурса, но и по решению правительства РФ. При этом Минспорт сможет заключать не более одного контракта на проведение лотерей, а Минфин - не более двух контрактов, один из которых с оператором, определенным решением кабмина.
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