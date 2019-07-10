Эксперт призвал хранить историческую память после статьи о Прохоровке

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Даже если битва под Прохоровкой не была крупнейшим танковым сражением Великой отечественной войны, в ней погибли тысячи наших солдат, поэтому установленный там монумент - это наша историческая память, заявил РИА Новости кандидат исторических наук, председатель коллегии адвокатов "Миронов, Кудрявцев и партнеры" Иван Миронов.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.

"Есть историческая составляющая и политическая. Политический момент в том, что важно понимать - мы не вправе навязывать сохранение нашей исторической памяти другим народам и государствам, но за свою историческую память мы должны стоять до конца, не позволяя критики и попыток править нашу историю и указывать нам, какие памятники надо снести и какие поставить", - сказал Миронов.

Историческая составляющая кроется в том, что при всей немецкой педантичности в их архивах не осталось следов крупнейшего танкового сражения Великой отечественной войны, каким описывают битву под Прохоровкой советские историки. Скорее всего, считает эксперт, советские танки попали в узкий коридор и были уничтожены уступающими в численности силами противника.

"Мемориал на Прохоровском поле сохраняет память о тысячах русских солдат, погибших в этом сражении, и напоминает нам об очень многих бессмысленных жертвах, которые стали результатом непродуманного командования войсками наших генералов и маршалов при полном презрении к жизням солдат своих и офицеров", - отметил Миронов.

Он подчеркнул, что мемориал под Прохоровкой - это сохранение памяти о солдатах, "ставших жертвами генеральского волюнтаризма", который поможет не допустить подобных исторических ошибок и способствует развенчанию исторических мифов.