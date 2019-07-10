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РИА Новости

Эксперт призвал хранить историческую память после статьи о Прохоровке

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в фотобанкКурская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки. Июль 1943
© РИА Новости / Иван Шагин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Даже если битва под Прохоровкой не была крупнейшим танковым сражением Великой отечественной войны, в ней погибли тысячи наших солдат, поэтому установленный там монумент - это наша историческая память, заявил РИА Новости кандидат исторических наук, председатель коллегии адвокатов "Миронов, Кудрявцев и партнеры" Иван Миронов.
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года в ходе Курской битвы. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, там не было ни крупного боя, ни победы советских войск.
"Есть историческая составляющая и политическая. Политический момент в том, что важно понимать - мы не вправе навязывать сохранение нашей исторической памяти другим народам и государствам, но за свою историческую память мы должны стоять до конца, не позволяя критики и попыток править нашу историю и указывать нам, какие памятники надо снести и какие поставить", - сказал Миронов.
Историческая составляющая кроется в том, что при всей немецкой педантичности в их архивах не осталось следов крупнейшего танкового сражения Великой отечественной войны, каким описывают битву под Прохоровкой советские историки. Скорее всего, считает эксперт, советские танки попали в узкий коридор и были уничтожены уступающими в численности силами противника.
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"Ущербный реваншизм". Историк о призыве снести памятник под ПрохоровкойВ Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
"Мемориал на Прохоровском поле сохраняет память о тысячах русских солдат, погибших в этом сражении, и напоминает нам об очень многих бессмысленных жертвах, которые стали результатом непродуманного командования войсками наших генералов и маршалов при полном презрении к жизням солдат своих и офицеров", - отметил Миронов.
Он подчеркнул, что мемориал под Прохоровкой - это сохранение памяти о солдатах, "ставших жертвами генеральского волюнтаризма", который поможет не допустить подобных исторических ошибок и способствует развенчанию исторических мифов.
Немецкий журналист в статье утверждает, что в бою под Прохоровкой участвовало 86 немецких боевых машин и 672 советских, за один день потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта, и заявляет, что советские танки столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для противника. Как сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, "всего в сражениях под Прохоровкой немцы потеряли более 300 танков, а Красная Армия – более 500".
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Вчера, 10:00
Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
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