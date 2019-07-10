Жириновский предложил восстановить полную неприкосновенность депутатов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за восстановление полной неприкосновенности депутатов, а также отменить для них необходимость подавать декларации о доходах.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.
"Этот инструмент используется в основном в политических целях, у нас в среднем каждый год 21 муниципальный депутат теряет мандат из-за неправильной запятой. Полномочия нам дают граждане России, и ни один чиновник не может лишить нас их. Выбрали депутата на пять лет, на весь срок он неприкосновенен. Поэтому нужно отменить все декларации вообще, восстановить полную неприкосновенность депутатов и банковскую тайну. Иначе мы только даем повод прятать свои доходы, выводить деньги за границу", - сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта.
Он также считает, что публичные декларации чиновников за все время не дали положительного эффекта в борьбе с коррупцией.
"У нас столько преступников сажают за взятки, и с каждым годом всё больше. Введение этих деклараций разве снизило количество таких дел? Нет. Только увеличило. Мы этим только наводим криминал на людей, чтобы они занимались рэкетом, вымогательством. Не надо идти по пути Запада во всем, без деклараций мы сохраним больше денег в стране", – заключил лидер ЛДПР.