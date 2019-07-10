Жириновский предложил восстановить полную неприкосновенность депутатов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за восстановление полной неприкосновенности депутатов, а также отменить для них необходимость подавать декларации о доходах.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

"Этот инструмент используется в основном в политических целях, у нас в среднем каждый год 21 муниципальный депутат теряет мандат из-за неправильной запятой. Полномочия нам дают граждане России, и ни один чиновник не может лишить нас их. Выбрали депутата на пять лет, на весь срок он неприкосновенен. Поэтому нужно отменить все декларации вообще, восстановить полную неприкосновенность депутатов и банковскую тайну. Иначе мы только даем повод прятать свои доходы, выводить деньги за границу", - сказал Жириновский в ходе обсуждения законопроекта.

Он также считает, что публичные декларации чиновников за все время не дали положительного эффекта в борьбе с коррупцией.