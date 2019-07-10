Госдума приняла закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.
Ранее соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
К таким мерам относятся: предупреждение, освобождение от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.
Согласно пояснительной записке, сейчас если муниципальный депутат предоставит заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата.
Автор проекта закона поясняет, что 90% депутатов представительных органов муниципальных образований работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления.
Отмечается, что принятие закона позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить в составе депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры, что в свою очередь будет содействовать развитию местного самоуправления, позитивно отразится на качестве муниципальной власти, а значит, и на качестве жизни граждан.