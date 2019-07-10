Госдума приняла закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об альтернативных мерах ответственности для муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

Ранее соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К таким мерам относятся: предупреждение, освобождение от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.

Согласно пояснительной записке, сейчас если муниципальный депутат предоставит заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата.

Автор проекта закона поясняет, что 90% депутатов представительных органов муниципальных образований работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления.