В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняется тление в хранилищах

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 10 июл – РИА Новости. Тление в некоторых хранилищах на территории арсенала близ города Арысь, где произошло ЧП, до сих пор продолжается, сообщил в среду глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.