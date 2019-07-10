В Казахстане в части, где произошел пожар, сохраняется тление в хранилищах

НУР-СУЛТАН, 10 июл – РИА Новости. Тление в некоторых хранилищах на территории арсенала близ города Арысь, где произошло ЧП, до сих пор продолжается, сообщил в среду глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
"Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится разведка и мониторинг местности на предмет выявления фрагментов боеприпасов, полив водой в целях охлаждения сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов и их фрагментов, но из-за жаркой погоды пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идет небольшой дым, пожарные постоянно заливают водой. Это на территории самого арсенала", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.