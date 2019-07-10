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РИА Новости

Почта России выпустила штемпель с Героем России Нурбагандовым

Вчера, 12:23
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© Фото : Правительство РДКонверты со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова
Конверты со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова
© Фото : Правительство РД
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Почта России выпустила 300 тысяч конвертов со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.
Специальный конверт презентовали в центральном отделении почтовой связи Махачкалы в среду. На штемпеле указана информация о подвиге Нурбагандова, дата и название события.
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"С сегодняшнего дня 300 тысяч конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах России. Они также пойдут с письмами в ближнее и дальнее зарубежье. Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге", - сказал на церемонии спецгашения почтового конверта директор дагестанского филиала "Почты России" Махач Магомедов.
Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что о подвиге дагестанца стало известно не сразу.
"Когда террористы монтировали запись расправ, этот эпизод просто вычеркнули. Только последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Магомед Нурбагандов сегодня герой, которым гордится Россия", - сказал Васильев.
Летом 2016 года бандиты возле дагестанского села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них - полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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Почта РоссииМагомед НурбагандовВладимир ВасильевМахачкалаОбщество
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