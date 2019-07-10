Почта России выпустила штемпель с Героем России Нурбагандовым

МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Почта России выпустила 300 тысяч конвертов со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.

Специальный конверт презентовали в центральном отделении почтовой связи Махачкалы в среду. На штемпеле указана информация о подвиге Нурбагандова, дата и название события.

"С сегодняшнего дня 300 тысяч конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах России. Они также пойдут с письмами в ближнее и дальнее зарубежье. Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге", - сказал на церемонии спецгашения почтового конверта директор дагестанского филиала "Почты России" Махач Магомедов.

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что о подвиге дагестанца стало известно не сразу.

"Когда террористы монтировали запись расправ, этот эпизод просто вычеркнули. Только последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Магомед Нурбагандов сегодня герой, которым гордится Россия", - сказал Васильев.