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РИА Новости

Песков прокомментировал cпор между "Роснефтью" и "Транснефтью

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спор между компаниями "Роснефть" и "Транснефть" - не повод для реакции президента, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Транснефть" и "Роснефть" ранее обменялись публичными упреками из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
Рабочие на нефтепроводе Дружба
1 июля, 16:23
"Транснефть" возобновила поставки нефти по "Дружбе" в полном объеме
"Это корпоративные вопросы. Это не повод для реакции президента", - сказал Песков.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
27 апреля, 08:00
Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе
В начале июня глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" негативно влияет на "Роснефть" и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоснефтьТранснефтьДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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