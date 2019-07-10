Песков прокомментировал cпор между "Роснефтью" и "Транснефтью

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спор между компаниями "Роснефть" и "Транснефть" - не повод для реакции президента, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Транснефть" и "Роснефть" ранее обменялись публичными упреками из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

"Это корпоративные вопросы. Это не повод для реакции президента", - сказал Песков.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.