Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором, сообщил источник

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать сенатором от исполнительной власти одного из регионов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совете Федерации.

"Сейчас рассматривается возможность того, что Меликов придет сенатором от одного из губернаторов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это может произойти в августе-сентябре.