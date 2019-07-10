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РИА Новости
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Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором, сообщил источник

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов может стать сенатором от исполнительной власти одного из регионов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совете Федерации.
"Сейчас рассматривается возможность того, что Меликов придет сенатором от одного из губернаторов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это может произойти в августе-сентябре.
Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что Меликов написал рапорт об отставке с должности первого замдиректора Росгвардии.
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