VR-проект РИА Новости стал победителем премии IPRA Golden World Awards

"Ценность этой премии для команды в том, что она отмечает именно работу в интеграции традиционной и инновационной журналистики. “Слепые в большом городе” - это академический очерк, в котором мы используем все преимущества виртуальной реальности для проживания и восприятия истории, воздействия на пользователя. Наша задача была сделать не шоу, не манифест, не игру, а в первую очередь качественную журналистскую работу. И, конечно, приятно стать в чём-то лучшими в мире", – отметила заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.