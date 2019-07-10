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РИА Новости

VR-проект РИА Новости стал победителем премии IPRA Golden World Awards

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаVR-проект РИА Новости "Слепые в большом городе"
VR-проект РИА Новости Слепые в большом городе
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Слепые в большом городе" признан победителем международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в категории "Интеграция традиционных и новых СМИ". Церемония вручения пройдёт в Армении в сентябре.
"Ценность этой премии для команды в том, что она отмечает именно работу в интеграции традиционной и инновационной журналистики. “Слепые в большом городе” - это академический очерк, в котором мы используем все преимущества виртуальной реальности для проживания и восприятия истории, воздействия на пользователя. Наша задача была сделать не шоу, не манифест, не игру, а в первую очередь качественную журналистскую работу. И, конечно, приятно стать в чём-то лучшими в мире", – отметила заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.
История "Слепые в большом городе" разработана в партнерстве с Государственным музеем - культурным центром "Интеграция" им. Н.А. Островского. VR-технология в проекте сочетается с классическим репортажем. Три героя – молодые незрячие москвичи, сотрудники музея "Интеграция" – рассказывают о своем опыте, о том, как взаимодействуют с миром зрячих, с какими сложностями сталкиваются в быту. Проживая VR-историю, пользователь получает возможность на собственном опыте ощутить, как незрячие "видят", осознают пространство и предметы, ориентируются в городе, воспитывают детей, отдыхают.
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Проект "Слепые в большом городе" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные.
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. Проект "Слепые в большом городе" до этого был удостоен диплома Ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России" в категории "Социально ответственное СМИ". Первый VR-проект РИА Новости "Механика аутизма" одержал победу во Всероссийском конкурсе "В союзе слова и добра" в номинации Digital-проект, получил серебряную награду международного конкурса Communicator Awards, а также завоевал премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, получив 2 место в номинации "Лучшее использование онлайн-видео, включая VR".
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.
Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.
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