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РИА Новости

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Вчера, 11:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости, который отмечают 24 августа, будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).
"Я считаю, что мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, чести нашего украинского народа, нашего украинского государства… Провести его не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Я поручаю министру финансов, министру обороны тщательно рассчитать стоимость проведения парада, источники финансирования", - сказал Гройсман в ходе заседания правительства.
По его словам, все предложения будут переданы на рассмотрение президенту, который примет окончательное решение.
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Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
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