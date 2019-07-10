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РИА Новости

Роухани предупредил Британию о последствиях задержания танкера в Гибралтаре

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 22 ноября 2017
Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после того, как Великобритания задержала танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, предупредил Лондон о последствиях небезопасных действий и обвинил в оккупации Гибралтара.
"Англичане непозволительно задержали это судно в территориальных водах Испании, являясь на этой территории и в районе Гибралтарского пролива оккупантами, поскольку эта территория принадлежит Испании", - сказал Роухани, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.
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По его словам, задержание британцами судна с иранской нефтью - ошибочный шаг. "На мировом уровне все должны постараться обеспечить полную безопасность морских маршрутов. Англичан же я предупреждаю, что вы... поймете последствия (этих действий)", - добавил президент Ирана, отметив, что британцы своими действиями ставят безопасность под угрозу.
В минувший четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.
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МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
Гибралтар – территория, спор по поводу принадлежности которой между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.
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Хасан РоуханиВеликобританияГибралтарИранВ мире
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