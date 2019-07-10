Роухани предупредил Британию о последствиях задержания танкера в Гибралтаре

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после того, как Великобритания задержала танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, предупредил Лондон о последствиях небезопасных действий и обвинил в оккупации Гибралтара.

"Англичане непозволительно задержали это судно в территориальных водах Испании, являясь на этой территории и в районе Гибралтарского пролива оккупантами, поскольку эта территория принадлежит Испании", - сказал Роухани, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.

По его словам, задержание британцами судна с иранской нефтью - ошибочный шаг. "На мировом уровне все должны постараться обеспечить полную безопасность морских маршрутов. Англичан же я предупреждаю, что вы... поймете последствия (этих действий)", - добавил президент Ирана, отметив, что британцы своими действиями ставят безопасность под угрозу.

В минувший четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.