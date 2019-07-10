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РИА Новости

Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции

10:31
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ разработал законопроект об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии, он может вступить в силу с 1 января 2021 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Согласно сводному отчету к законопроекту, он направлен на решение таких проблем, как "фальсификация экологически чистой продукции, введение потребителей в заблуждение относительно качества экологически чистой продукции, отсутствие правового обеспечения отношений в области производства экологически чистой продукции".
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В 2018 году в России был принят закон об органической продукции, он вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, органической будет считаться экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям. Законопроект, подготовленный Минсельхозом, вносит изменения в это определение.
Так, согласно документу, органической предлагается считать продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, которая употребляется человеком в пищу, используется в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала и которая получена в результате сертифицированного производства.
В свою очередь под экологически чистой продукцией будет пониматься сельхозпродукция, сырье и продовольствие, произведенные в массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок и иных веществ в соответствии с рядом требований.
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В частности, производство, хранение и транспортировка экологически чистой продукции должны обособляться от иной продукции. При выпуске экологически чистой продукции не допускается применение ионизирующего излучения, клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Кроме того, нельзя будет использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению экологически чистой продукции и окружающей среды.
Для информирования потребителей о производителях экологически чистой продукции будет создан единый государственный реестр. В свою очередь производители после подтверждения соответствия производства экологически чистой продукции получат право разместить на упаковке маркировку в виде комбинации надписей знака экологически чистой продукции. Надписи, используемые для маркировки, могут содержать слово "экологичный", словосочетание "экологически чистый", а также сокращения или производные слова.
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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