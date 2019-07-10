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РИА Новости

В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет

10:15
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
МОСКВА. 10 июл - РИА Новости. За 20-25 лет преобладание органического мусора на полигонах сменилось мелкой упаковкой и одноразовыми вещами, сообщила РИА Новости руководитель ведомства Светлана Радионова.
"Вообще, у нас резко изменилась структура потребления за последние 20-25 лет. Если раньше преимущественно была все-таки органика, то сейчас - мелкая тара и одноразовые пластиковые вещи", - рассказала Радионова.
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Она также добавила, что дешевые рыболовные сети стали заметным загрязнителем водоемов.
"Еще пример, в детстве я любила рыбалку и мастерила рыболовные снасти сама, потому что их не было в магазинах. Процесс это трудоемкий: сначала надо их изготовить, потом после ловли рыбы разобрать и обязательно высушить, чтобы использовать еще раз. Сейчас снасти ничего не стоят, поэтому их сразу прямо на берегу и выбрасывают", - рассказала Радионова.
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