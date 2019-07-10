В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет

"Вообще, у нас резко изменилась структура потребления за последние 20-25 лет. Если раньше преимущественно была все-таки органика, то сейчас - мелкая тара и одноразовые пластиковые вещи", - рассказала Радионова.

"Еще пример, в детстве я любила рыбалку и мастерила рыболовные снасти сама, потому что их не было в магазинах. Процесс это трудоемкий: сначала надо их изготовить, потом после ловли рыбы разобрать и обязательно высушить, чтобы использовать еще раз. Сейчас снасти ничего не стоят, поэтому их сразу прямо на берегу и выбрасывают", - рассказала Радионова.