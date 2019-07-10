Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт.
Накануне Гехт, которая занимала в верхней палате парламента должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, сообщила РИА Новости, что возвращается в своей регион, чтобы с 11 июля начать работу на посту первого вице-губернатора. Она будет курировать социальную политику.
По словам главы комитета по аграрно-продовольственной политике Алексея Майорова, нового зама вместо Гехт могут выбрать осенью, после губернаторских выборов, когда в палату придут новые сенаторы.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти региона: это глава Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Если Текслер победит на выборах губернатора, один из этой тройки станет сенатором.