Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт.

Накануне Гехт, которая занимала в верхней палате парламента должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, сообщила РИА Новости, что возвращается в своей регион, чтобы с 11 июля начать работу на посту первого вице-губернатора. Она будет курировать социальную политику.

По словам главы комитета по аграрно-продовольственной политике Алексея Майорова, нового зама вместо Гехт могут выбрать осенью, после губернаторских выборов, когда в палату придут новые сенаторы.