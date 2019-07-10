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РИА Новости

Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт

10:13
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт.
Накануне Гехт, которая занимала в верхней палате парламента должность заместителя председателя комитета по аграрной политике, сообщила РИА Новости, что возвращается в своей регион, чтобы с 11 июля начать работу на посту первого вице-губернатора. Она будет курировать социальную политику.
Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Вчера, 10:23
Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
По словам главы комитета по аграрно-продовольственной политике Алексея Майорова, нового зама вместо Гехт могут выбрать осенью, после губернаторских выборов, когда в палату придут новые сенаторы.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти региона: это глава Законодательного собрания, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Если Текслер победит на выборах губернатора, один из этой тройки станет сенатором.
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Совет Федерации РФЧелябинская областьПолитика
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