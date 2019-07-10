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РИА Новости

Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган

10:00
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Турция будет использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, если она подвергнется нападению, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину. Его цитирует газета Yeni Safak.
Он вновь заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРК.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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