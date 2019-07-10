В Совфеде оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Исторические события Второй мировой войны давно стали полем для информационных войн, суть которых - перечеркнуть решающий вклад России в победу над фашизмом, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя призыв немецкого журналиста снести памятник павшим в бою под Прохоровкой.

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.

"История давно превратилась в поле информационных войн. Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны", - привел пример Морозов.

Так и Прохоровка. Общеизвестно: крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, отметил он. "Есть спор: каких танков сгорело больше. Но само сражение неоспоримо", - сказал Морозов.