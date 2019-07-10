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РИА Новости

В Совфеде оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

09:39
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Исторические события Второй мировой войны давно стали полем для информационных войн, суть которых - перечеркнуть решающий вклад России в победу над фашизмом, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя призыв немецкого журналиста снести памятник павшим в бою под Прохоровкой.
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.
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"История давно превратилась в поле информационных войн. Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны", - привел пример Морозов.
Так и Прохоровка. Общеизвестно: крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, отметил он. "Есть спор: каких танков сгорело больше. Но само сражение неоспоримо", - сказал Морозов.
"Перечеркнуть его - в этом цель. А следующий шаг - не было нападения на СССР. Не было фашистской агрессии", - подчеркнул политик. По его мнению, в этом суть кампании против России.
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"Ущербный реваншизм". Историк о призыве снести памятник под ПрохоровкойВ Германии призвали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой. Такие идеи никому не должны даже приходить в голову, считает политолог и историк Михаил Смолин. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
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Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияРоссияВ мире
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