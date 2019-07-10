Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Около 33% жителей Украины ждут, что в первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии (КМИС).

Зеленский вступил в должность 20 мая. Жителям Украины задали вопрос, каких действий от Зеленского им хотелось бы увидеть в первые 100 дней его президентства, которые истекают в конце августа. Каждый респондент мог выбрать до трех вариантов ответа.

"Снизить тарифы на коммунальные услуги - 42,8%; добавить в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 36,6%; начать прямые переговоры с Донецком, Луганском о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины - 33%", - говорится в тексте опроса на сайте КМИС.

Помимо этого, 31,4% опрошенных ждут, что Зеленский начнет или ускорит расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений. Уменьшение зарплат топ-чиновникам поддерживают 17,6% опрошенных. Переговоров с ЕС и США по вопросам Донбасса хотят 14,3%. Вариант ответа "начать переговоры с Россией о восстановлении экономических отношений" выбрали 12,1%. Еще 10% опрошенных хотят, чтобы Зеленский инициировал изменение системы парламентских выборов - отмену мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками. Были представлены и другие варианты ответов, но они оказались менее популярными, их отметили менее 10% респондентов.