Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T09:32Z
https://ria.ru/20190710/1556370963.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Улан-Удэ госпитализировали женщину после ДТП с двумя автобусами

09:32
191
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших при аварии двух автобусов в Улан-Удэ отпущены медиками домой, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с управляемым 39-летним мужчиной автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривали медики.
"Обследовали пять человек. Четыре отпущены домой – у них легкие травмы в виде ушибов и ссадин. В отношении одной женщины принято решение о госпитализации. Она помещена в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской больницы. У нее перелом челюсти. Ее жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.
000000
Обсудить 0
Улан-УдэКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
РИА
Новости
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Лента
новостей
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Улан-Удэ, Бурятия
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
Самолет Airbus A380
EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Число госпитализированных после паводка в Приангарье выросло до 486 человек
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния