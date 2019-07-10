В Улан-Удэ госпитализировали женщину после ДТП с двумя автобусами

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших при аварии двух автобусов в Улан-Удэ отпущены медиками домой, одна женщина госпитализирована, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с управляемым 39-летним мужчиной автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривали медики.
"Обследовали пять человек. Четыре отпущены домой – у них легкие травмы в виде ушибов и ссадин. В отношении одной женщины принято решение о госпитализации. Она помещена в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской больницы. У нее перелом челюсти. Ее жизни ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.