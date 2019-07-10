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РИА Новости

Украинцы подали петицию с просьбой провести парад на День независимости

09:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Петиция с просьбой пересмотреть решение и провести военный парад на День независимости зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в “новом формате”, а деньги на проведение военного парада будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).
“Провести ко Дню независимости Украины военный парад в Киеве… Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции. Прошу президента Украины Владимира Зеленского не прислушиваться к советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года”, - говорится в тексте петиции.
Согласно петиции, украинские военные и ветераны заслуживают внимания и уважения, а проведение парадов стало символом “силы и непреодолимости украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью... страны”.
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Петиция была зарегистрирована 9 июля и набрала 757 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
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