Украинцы подали петицию с просьбой провести парад на День независимости

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Петиция с просьбой пересмотреть решение и провести военный парад на День независимости зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в “новом формате”, а деньги на проведение военного парада будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).

“Провести ко Дню независимости Украины военный парад в Киеве… Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции. Прошу президента Украины Владимира Зеленского не прислушиваться к советникам и пересмотреть решение о проведении военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа 2019 года”, - говорится в тексте петиции.

Согласно петиции, украинские военные и ветераны заслуживают внимания и уважения, а проведение парадов стало символом “силы и непреодолимости украинского войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью... страны”.

Петиция была зарегистрирована 9 июля и набрала 757 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.