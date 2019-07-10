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РИА Новости

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, сообщил "Ъ"

09:24
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия может возобновить авиасообщение с Грузией и вернуться к вопросу об отмене виз для грузинских граждан, сообщает "Коммерсант".
"Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - сказал газете собеседник в МИД РФ.
По его словам, после этого "можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан".
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что ж ты фраер сдал на зад ...😉
10 июля, 09:26
СССосед Соседов
800202
Если наши власти предпочитают только лишь утираться после плевков - зачем их защищать и мешать получать удовольствие ?
10 июля, 09:32
Jolly Roger
900101
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