Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, сообщил "Ъ"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия может возобновить авиасообщение с Грузией и вернуться к вопросу об отмене виз для грузинских граждан, сообщает " Россия может возобновить авиасообщение с Грузией и вернуться к вопросу об отмене виз для грузинских граждан, сообщает " Коммерсант ".

"Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - сказал газете собеседник в МИД РФ.

По его словам, после этого "можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан".

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.