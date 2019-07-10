Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году

"Да, они (Северное ПКБ - ред) стартовали где-то в 2016-2017 годах. Работа идет. Просто изначально планировалось строить корабль с газотурбинной установкой, и было водоизмещение 12-13 тысяч тонн, потом сказали, что нужна атомная энергетика, и его водоизмещение сразу выросло до 18 тысяч тонн. Какой конечный итог, мы до сих пор не понимаем, это надо спрашивать у Северного ПКБ. И насколько я понимаю, в 2023 году и этот "пароход" мы должны начать строить", - сказал Филиппов.