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РИА Новости

Власти Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с двумя автобусами

08:17
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КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Жизни пострадавших при аварии двух автобусов в Улан-Удэ ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с управляемым 39-летним мужчиной автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривали медики.
"Предварительно установлено, что состояний, угрожающих жизни, у пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что в данный момент пять человек обследуют медики. После обследования будет принято решение о возможной госпитализации. В республиканском Минздраве уточнили, что обследование проводится, чтобы быть полностью уверенным в том, что пострадавшие не получили скрытых травм – ушибов внутренних органов и тому подобных ранений.
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