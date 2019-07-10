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РИА Новости

На Украине запретили участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России

06:13
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© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses"Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Как отмечается, оргкомитет не допустит до участия в отборе, снимет с конкурса на любом его этапе или отменит результаты кандидата, если он уже давал концерты в России или только планирует там выступить.
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Скандальный отбор на "взрослое" Евровидение

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора на музыкальный конкурс Евровидение. По мнению ряда политиков и экспертов, требование Национальной общественной телерадиокомпании о том, что представитель страны не может иметь российского гражданства или гастролировать в России, сделало ситуацию слишком политизированной.
Все исполнители, которые должны были представлять Украину на конкурсе, отказались от участия.
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Скандалы на Евровидении
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Ситуация на УкраинеДетское "Евровидение"В мире
Популярные комментарии
И это прекрасно! Может, из этих ребят вырастут настоящие люди. Получили в детстве прививку от «украинства».
10 июля, 07:24
Ivanka Trampka
3201100
Есть ещё одно предложение! Всем украинским артистам,певцам,выступавшим в России-запретить выступать вна незалэжной
10 июля, 06:40
APAlex Petroff
1140000
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