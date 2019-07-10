На Украине запретили участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Как отмечается, оргкомитет не допустит до участия в отборе, снимет с конкурса на любом его этапе или отменит результаты кандидата, если он уже давал концерты в России или только планирует там выступить.

Финал детского Евровидения-2019 пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

Скандальный отбор на "взрослое" Евровидение

На Украине в этом году разгорелся скандал вокруг отбора на музыкальный конкурс Евровидение. По мнению ряда политиков и экспертов, требование Национальной общественной телерадиокомпании о том, что представитель страны не может иметь российского гражданства или гастролировать в России, сделало ситуацию слишком политизированной.