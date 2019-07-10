Посол в США: РФ будет рада отметить 75-летие Победы вместе с американцами

"Мы будем рады отметить 75-летие Победы 9 мая 2020 года вместе с американцами", - продолжил он и напомнил, что . российский президент Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа на празднование в Москву.

Антонов добавил, что "перед лицом общей беды СССР и США, государства с разным общественным строем, смогли забыть о политических противоречиях". "В Антигитлеровской коалиции нас объединил враг, представлявший угрозу всему миру. Сейчас между нами нет идеологических противоречий. Но есть новые глобальные вызовы, исторический опыт союзничества и ответственность перед человечеством", - написал российский дипломат.