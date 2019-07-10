Посол в США: РФ будет рада отметить 75-летие Победы вместе с американцами

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Россия будет рада отметить 75-летие Победы вместе с американцами, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Общая история должна играть роль объединяющего фактора. Мы никогда не должны забывать о том, за что совместно боролись наши народы в годы Второй мировой войны, память о жертвах нацизма должна навеки остаться в сердцах и умах грядущих поколений", - написал Антонов в статье для журнала National Interest.
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"Мы будем рады отметить 75-летие Победы 9 мая 2020 года вместе с американцами", - продолжил он и напомнил, что . российский президент Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа на празднование в Москву.
Антонов добавил, что "перед лицом общей беды СССР и США, государства с разным общественным строем, смогли забыть о политических противоречиях". "В Антигитлеровской коалиции нас объединил враг, представлявший угрозу всему миру. Сейчас между нами нет идеологических противоречий. Но есть новые глобальные вызовы, исторический опыт союзничества и ответственность перед человечеством", - написал российский дипломат.