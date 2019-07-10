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РИА Новости

Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста

03:54
70563
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Познер
Журналист, телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Журналист, телеведущий Владимир Познер . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Журналист Владимир Познер прокомментировал скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался в адрес Владимира Путина.
"В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии" — написал Познер на своем сайте.
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По его словам, каждый человек имеет право на высказывание своего мнения, однако никто не вправе оскорблять другого и использовать нецензурную лексику, и особенно это касается журналистов.
В Грузии сейчас идет "борьба за голоса", в которой победу может одержать тот, "кто ловчее разыграет русофобскую карту", выразил мнение телеведущий.
"Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики", - заключил Познер.

Инцидент на "Рустави 2"

В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Путина и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, назвав это открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Владимир Путин, комментируя предложение возбудить в России против Габунии уголовное дело заявил, что это сделает ведущему "много чести".
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Скандал вокруг "Рустави 2"Владимир ПознерВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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И что, собственно, возмутило мэтра. Отсутствие секса, его несколько менее научное название, или акцент произносившего священное слово, слишком напоминающий Познеру Иосифа Виссарионовича.
10 июля, 05:22
МНМирон Неделюсь
0100023
у 1 го комментатора-что то не так с мыслями)))).
10 июля, 05:33
LER-1974
1930000
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