Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Журналист Владимир Познер прокомментировал скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался в адрес Владимира Путина.

"В любой стране – по крайне мере, из мне знакомых – журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии" — написал Познер на своем сайте

По его словам, каждый человек имеет право на высказывание своего мнения, однако никто не вправе оскорблять другого и использовать нецензурную лексику, и особенно это касается журналистов.

В Грузии сейчас идет "борьба за голоса", в которой победу может одержать тот, "кто ловчее разыграет русофобскую карту", выразил мнение телеведущий.

"Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом – не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики", - заключил Познер.

Инцидент на "Рустави 2"

В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Путина и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.