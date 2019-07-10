Климкин назвал три условия "противодействия" России

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook

По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".

Таким образом Климкин прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому коллеге Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена.

Глава МИД Украины также выразил мнение, что Зеленскому не следует общаться с Путиным "в той же манере", что и с экс-президентом Петром Порошенко во время избирательной кампании.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.