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РИА Новости

Климкин назвал три условия "противодействия" России

03:33
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.
По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".
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Таким образом Климкин прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому коллеге Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена.
Глава МИД Украины также выразил мнение, что Зеленскому не следует общаться с Путиным "в той же манере", что и с экс-президентом Петром Порошенко во время избирательной кампании.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что то когда "международные партнёры" типа США вмешиваются во внутренние дела других государств и организуют там госперевороты, им из этих государств никто не противодействует, не пытается их остановить. А когда Россия защищает свои национальные интересы, все открывают свой рот и начинают поливать Россию грязью.
10 июля, 05:58
super.ket007a
2710000
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