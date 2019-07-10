В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам", - ответил он на запрос агентства.

По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направили 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, в трех запросах было отказано.

Генпрокуратура России, в свою очередь, рассмотрела 32 запроса украинских коллег о выдаче, 11 из них удовлетворили, по четырем в выдаче отказали, решение еще по двум запросам пока отсрочили.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года в Генпрокуратуру Украины направлено 82 запроса о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве российских следственных органов.

"Исполнено украинской стороной 74 запроса о правовой помощи, отказано в исполнении 16 запросов (с учетом направленных ранее)", - сказал Куренной.