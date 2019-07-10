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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

03:06
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с коллегами на Украине, в 2019 году Киев удовлетворил ряд запросов Москвы, рассказал РИА Новости официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Генеральной прокуратурой Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам", - ответил он на запрос агентства.

По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направили 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, в трех запросах было отказано.
Генпрокуратура России, в свою очередь, рассмотрела 32 запроса украинских коллег о выдаче, 11 из них удовлетворили, по четырем в выдаче отказали, решение еще по двум запросам пока отсрочили.
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
03:01
Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
Кроме того, за первые шесть месяцев 2019 года в Генпрокуратуру Украины направлено 82 запроса о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве российских следственных органов.
"Исполнено украинской стороной 74 запроса о правовой помощи, отказано в исполнении 16 запросов (с учетом направленных ранее)", - сказал Куренной.
Представитель Генпрокуратуры добавил, что сотрудничество между главными надзорными ведомствами стран в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и ряда других договоров.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
11 июня, 20:23
Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве
83660416
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Ситуация на УкраинеАлександр КуреннойГенпрокуратура РоссииГенеральная прокуратура РФРоссияУкраинаВ мире
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