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РИА Новости
Медиавойны

Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

02:46
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинГосударственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем.
В качестве доказательства автор приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.
"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта", — утверждает журналист.
При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".
Рябилов, Пуштовалов и Чусов
15 октября 2018, 16:51
В академии Генштаба оценили потери Красной армии под Прохоровкой

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.
Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.
Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России Научно-исследовательского института военной истории Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы недосчитались 50 из 490.
Согласно исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС, участвовавшего в сражении, составили 80 боевых машин.
В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.
Бронебойщики на Курской дуге
23 августа 2018, 14:15
Грудью на танки. Рассекречены подвиги участников Курской битвы

Курская битва

Битва на Курской дуге, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в Великой Отечественной войне. Красная армия проводила их в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегические группировки противника — Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные.
Эта была одна из решающих битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.
В результате сражений стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону СССР. Соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.
Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.
Курская дуга, бой под Прохоровкой. Архивное фото
23 августа 2018, 03:30
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о Курской битве
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МедиавойныКурская битваВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Те, кто предлагает снести, повторить — совсем умом тронулись? Войны настоящей не нюхали? В мире родились и выросли, думаете война — это пять лет с улыбками, цветочками и парадами, как на девятое мая?
10 июля, 03:37
КККонстантин Кот
333221640
А война против России никогда и не прекращалась. Надеюсь не нужно напоминать о планах США нанести ядерный удар по СССР практически сразу после войны. И ели бы руководство СССР проводило политику подобную нынешней российской, то с высокой вероятностью удар был бы нанесен. Сейчас снова формируется мощный военный кулак против России, и нужно сделать все, чтобы не повторился 1941 год с его страшными потерями.
10 июля, 03:59
ggoldmikron
335502029
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