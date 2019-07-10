Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt , опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.

Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем.

В качестве доказательства автор приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и пять у вермахта", — утверждает журналист.

При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.

Оценки боевых потерь сильно различаются. По данным ведущего научного сотрудника Военной академии Генштаба ВС России Научно-исследовательского института военной истории Валерия Маковского, из 670 танков и самоходных артиллерийских установок Красной армии, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, было потеряно 470 единиц бронетехники. Немцы недосчитались 50 из 490.

Согласно исследованиям, ссылающимся на данные немецкого Федерального военного архива, общие потери 2-го танкового корпуса СС, участвовавшего в сражении, составили 80 боевых машин.

В память о погибших под Прохоровкой к 50-летию Победы в 1995 году на месте сражения был открыт памятник — Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник.

Курская битва

Битва на Курской дуге, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в Великой Отечественной войне. Красная армия проводила их в районе Курского выступа, чтобы сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегические группировки противника — Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные.

Эта была одна из решающих битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.

В результате сражений стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону СССР. Соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.