Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ

Лидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщина во время потасовки у здания одесского суда, сообщает местный портал Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщина во время потасовки у здания одесского суда, сообщает местный портал Odessit.ua

Саакашвили вместе со своими сторонниками, по данным издания, организовал пикет у здания суда, где зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым.

В ходе акции экс-губернатор устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину. В результате, как утверждает Odessit.ua, пенсионерка упала и сломала руку, после чего ее госпитализировали.

Украинский "24 канал" также сообщает о потасовке с участием Саакашвили у здания суда, однако о пострадавшей пенсионерке в сюжете ничего не говорится. В свою очередь, одесское издание Timer пишет о том, что пожилая женщина получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили этот инцидент редакция не связывает.

Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.

В конце мая бывший президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.