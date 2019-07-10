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РИА Новости

Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ

02:44
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщина во время потасовки у здания одесского суда, сообщает местный портал Odessit.ua.
Саакашвили вместе со своими сторонниками, по данным издания, организовал пикет у здания суда, где зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым.
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В ходе акции экс-губернатор устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину. В результате, как утверждает Odessit.ua, пенсионерка упала и сломала руку, после чего ее госпитализировали.
Украинский "24 канал" также сообщает о потасовке с участием Саакашвили у здания суда, однако о пострадавшей пенсионерке в сюжете ничего не говорится. В свою очередь, одесское издание Timer пишет о том, что пожилая женщина получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили этот инцидент редакция не связывает.
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Весной 2015 года Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Однако уже в следующем году глава государства уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая бывший президент Грузии вернулся на Украину после того, как новый украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства.
Партия Саакашвили "Движение новых сил" намерена участвовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиОдессаВ мире
Популярные комментарии
Да все нормально. Их это устраивает. Если бы нет, то они бы снесли эту власть. "Жёстче, жёстче "- кричал мазахист Сашко))
10 июля, 04:10
Семенов Алексей
5291001
Саакашвили как иститый украинец избивает.. по примеру олигарха Пети. Ведь под такими лозунгами выходили на майдан. "Олигархи во власть, иностранцы в правительсво" )) зрада зрадное))
10 июля, 03:43
Семенов Алексей
5081001
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