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РИА Новости

Новый шаг Великобритании к саморазрушению

08:00
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Ожидается, что утечка из дипломатической переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока станет предметом расследования Скотленд-Ярда. Об этом полицию попросил глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат.
Скандал разразился пару дней назад, когда в таблоиде Daily Mail вышла статья, где цитировались телеграммы, отправлявшиеся послом в Лондон. Те оказались весьма некомплиментарны по отношению к Дональду Трампу, которого глава миссии характеризовал как "некомпетентного", "небезопасного" и "ни на что не способного". Дэррок предупреждал в своих записках, что действующая администрация "уникально неблагополучна" и что карьера президента может закончиться "позором".
Хозяин Белого дома, известный чувствительностью к выпадам в свой адрес, не заставил себя ждать с реакцией. Он разразился эмоциональным ответом в твиттере, отказался дальше иметь дело с Дэрроком и ядовито проехался по Мэй, напомнив про ее скорую отставку.
В свою очередь, Даунинг-стрит и Форин-офис выразили: а) сожаление по поводу утечки, б) полную поддержку и доверие послу (уточнив, что его мнение может не совпадать с позицией правительства), а также — в) надежду на то, что британо-американские отношения благополучно выдержат нынешний инцидент.
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В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Заместитель главы МИД королевства Алан Данкан, комментируя произошедшее, отметил, что "дипломатам платят за откровенность", — и с ним нельзя не согласиться.
Почти десять лет назад — в ноябре 2010 года — поднялся грандиозный шум на весь мир, когда на сайте WikiLeaks появились копии депеш, поступавших в Госдепартамент из посольств США по всему миру. Документы содержали откровенные и зачастую негативные отзывы американских дипломатов об иностранных лидерах и проводимой ими политике. Причем доставалось не только оппонентам, но также союзникам и партнерам Соединенных Штатов (например, Ангела Меркель была названа "тефлоновым" канцлером без воображения).
Реакция Вашингтона тогда оказалась схожей с нынешней британской. В частности, посол в Германии принес извинения за то, что "секретные документы были опубликованы, но не за коллег в Министерстве иностранных дел".
Если оставить в стороне ехидные шутки об очередной разборке внутри западных элит, имеет смысл обратить внимание на иную, очень серьезную проблему — не просто политическую, а идеологическую и даже моральную, лежащую в самой основе западной системы.
Речь о конфликте между свободой прессы и национальными интересами. Дилемма "печатать или нет" встает перед любым изданием, в чьи руки попадает конфиденциальная информация.
Запад, породив саму концепцию свободы слова и прессы в современном их понимании, не дал однозначного ответа на этот вопрос, но сформировал определенные ориентиры, главный из которых сводится к тому, что обнародование засекреченной информации обоснованно, когда общественная польза от этого оценивается выше возможного ущерба для государства. Таковыми обычно являются незаконные, морально сомнительные или гарантирующие общественное недовольство решения и действия властей.
В данный момент в Австралии продолжается разбирательство вокруг громкой статьи, основанной как раз на полученных журналистами закрытых документах, о преступлениях австралийских военных в Афганистане. Вполне понятным выглядит возмущение местных и мировых СМИ поведением властей страны, расследующих источники утечки, поскольку вопрос задействования национальной армии за границей всегда очень чувствителен для общества. В глазах медиа он абсолютно закономерно попадает в разряд "граждане имеют право знать", а шаги руководства страны по сокрытию подобной информации не одобряются.
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Но в чем общественный интерес публикации служебных записок посла, составляющих рутинную часть его работы?
Тот же WikiLeaks всегда открыто позиционировал себя как принципиально антисистемная, антиглобалистская сила, и обнародование конфиденциальных документов соответствовало его целям в борьбе против мировой системы зла, насилия, лжи и лицемерия, как ее воспринимают Ассанж со сподвижниками.
В противоположность им британская Daily Mail, несмотря на всю свою желтизну, традиционно отличается патриотизмом. Публикация служебной переписки собственного дипломата обеспечила повод ее аудитории похихикать над внешнеполитической кухней, поставила подножку карьере посла Дэррока и осложнила отношения страны с главным союзником в очень непростой период.
Без сомнения, появятся многочисленные версии относительно того, кто и с какой целью инспирировал утечку и появление статьи. Но в сухом остатке — бесполезная для общества и вредоносная для государства публикация, которой ради корыстных сиюминутных интересов неких сил в британском истеблишменте, системе госуправления и медиа были принесены в жертву национальные интересы Соединенного Королевства.
За последние годы привычной стала констатация того, что Запад перенес в свою внутреннюю политику методы, которые до того применял исключительно к внешним противникам и конкурентам, — слишком уж они токсичны, разрушительны и опасны. Но теперь Великобритания сделала следующий шаг и позаимствовала для борьбы с собой практики радикальных антиглобалистов из WikiLeaks. Вряд ли даже Джулиан Ассанж, ждущий ныне решения своей судьбы в английской тюрьме, мог бы надеяться на столь изощренное самовозмездие Лондона.
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ВеликобританияАвторы
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