Австралия больше не может себе позволить свободу прессы

Австралия нечасто попадает в фокус внимания зарубежных СМИ, а уж ее внутриполитические пертурбации тем более слабо интересуют остальной мир. Именно поэтому австралийские события последних дней, вызвавшие заметное волнение в ведущих изданиях планеты, столь примечательны.

Все началось во вторник, 4 июня, когда федеральная полиция Австралии провела рейд дома у журналистки Анники Сметерст. Обыску были подвергнуты ее собственность, компьютер и мобильный телефон.

Причиной действий правоохранителей послужила ее статья, опубликованная в апреле прошлого года. В ней журналистка раскрыла планы австралийского правительства расширить полномочия спецслужб по слежке за гражданами без их ведома. Текст сопровождали изображения соответствующего секретного документа, добытого автором.

И вот спустя больше года по душу Сметерст пришли федералы — не за саму публикацию. Согласно официальным заявлениям, обыск у нее провели "в рамках расследования утечек чувствительной для национальной безопасности информации".

Стоит отметить, что Сметерст работает в австралийском издании Sunday Telegraph международного холдинга News Corp, принадлежащего самому влиятельному и знаменитому в мире медиамагнату Руперту Мердоку. Корпорация заступилась за журналистку, назвав рейд "возмутительным и жестоким".

В австралийских и мировых СМИ, включая BBC Guardian и так далее, поднялась внушительная волна негодования. По словам исполнительного директора Комитета защиты журналистов Роберта Махони, этот полицейский рейд "предназначен для запугивания журналистов".

Но не успела кампания в защиту Сметерст набрать полную силу, как новый день принес очередную новость.

Вчера австралийская полиция провела еще один рейд. Теперь под раздачу попала национальная вещательная корпорация АВС.

Поводом вновь стали утечки секретных документов, хотя совершенно иной, нежели у Сметерст, тематики. Еще в 2017 году вышла серия материалов о преступлениях австралийских военнослужащих в Афганистане. Их авторами были журналисты Дэн Оукс и Сэм Кларк, а также директор отдела новостей и текущих событий Гэвин Моррис, чьи имена и оказались в ордерах на обыск.

Корпорация поддержала своих сотрудников, заявив, что "это серьезное событие, которое вызывает обоснованное опасение по поводу свободы слова и надлежащего общественного контроля за вопросами национальной безопасности и обороны".

Власти страны дистанцируются от действий полиции, но по существу поддерживают их. "Есть ясные правила, защищающие национальную безопасность Австралии, и каждый должен действовать в соответствии с законами, принятыми парламентом. <…> Меня никогда не беспокоило, что наши законы защищаются", — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Подобные истории — очень удобный повод для обличения Запада, вот уже которое десятилетие поучающего остальной мир по вопросам демократии. Однако это только часть картины. Пожалуй, даже более интересен иной аспект.

© AP Photo / Australian Broadcasting Corporation Сотрудники федеральной полиции Австралии в здании Австралийской радиовещательной корпорации в Сиднее © AP Photo / Australian Broadcasting Corporation Сотрудники федеральной полиции Австралии в здании Австралийской радиовещательной корпорации в Сиднее

Журналистско-правозащитное сообщество Австралии искренне возмущено обысками — и даже находится в несколько испуганном недоумении. Последнее связано с тем, что австралийская журналистика действительно не привыкла к такому обращению с собой.

До относительно недавнего времени любые цензурные ограничения в западной прессе имели куда более тонкий, завуалированный и неофициальный вид, а свобода прессы была одним из главных столпов, на которых стояла западная демократия, и позиционировалась как безоговорочный приоритет по отношению к деятельности государства и даже к вопросам национальной безопасности. Более того, XX век дал немало примеров воплощения в жизнь данной концепции. Журналистские расследования и публикации становились причиной громких политических скандалов, отставок и даже уголовных дел на самом высоком уровне.

Но в последние годы эта привычная схема рассыпается на глазах, а западные государства все более активно, жестко — и открыто — проводят политику, в которой их интересы ставятся выше свободы слова и прессы. Ничего удивительного, что медиасообщество, привыкшее к прямо противоположному положению дел и к неприкосновенности своего статуса четвертой власти, пребывает в растерянности.

Это заставляет задаваться вопросом, а что, собственно, изменилось? Что заставляет Запад пересматривать подход, который среди прочего лишает его немаловажного инструмента идейно-политического давления на другие страны, позволявшего очень долго выступать в качестве ментора и образца для подражания?

Представляется, что разгадку стоит искать в слишком резком накоплении перемен.

До недавнего времени Австралия во всех отношениях — от социально-экономического до политического — являла собой едва ли не идеал западной страны. Развитая и благополучная, с мощным средним классом и набором проблем, который в восприятии большей части ее соседей по Азии (да и не только) шел по разделу "жемчуг мелкий".

Ныне ситуация изменилась радикально — как внутри страны, так и вне нее.

Внешнеполитически Австралия оказалась в очень сложном положении: вынуждена разрываться между США как главным военно-политическим союзником и Китаем как основным экономическим партнером. Учитывая развитие китайско-американских отношений, ситуация для Канберры будет только усугубляться.

Усиливаются и социально-экономические трудности. Темпы увеличения национального ВВП за первый квартал года оказались худшими за десятилетие — 1,8 процента. Про дикий рост цен на австралийскую недвижимость и связанные с этим последствия зачастую известно даже людям, живущим на другом конце света и не интересующимся специально Австралией.

И это только самая верхушка айсберга. Есть еще проблемы энергетики и экологии, террористическая угроза, региональные противоречия и бесчисленное множество других вызовов, угроз и разрастающихся конфликтов. В общем, вполне обычная для большинства стран мира история.

Вот только власти западных стран теперь на ходу выясняют, что традиционные для них общественно-политические (в том числе медийные) системы плохо подходят для нынешнего сложного и опасного периода. В итоге там и происходит повсеместное "закручивание гаек", новости о чем приходят последние годы практически в ежедневном режиме.

Австралийские события с обысками у журналистов — просто органичная часть процесса отказа Запада от сложившейся в прошлом веке системы. Как и официальные лица, прямо заявляющие, что национальная безопасность и требования закона обладают безоговорочным приоритетом по отношению к свободе прессы.